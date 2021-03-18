滙豐集團宣布超過35億美元拓展亞洲財富管理業務的策略，滙豐（台灣）宣布在未來5年，也將以每年數億台幣的投資規模，用於擴充財富管理團隊與專業人才的培訓、全面升級高資產客群的財富管理客製化服務、持續投資數位化平台與強化全球化服務以滿足客戶的多元理財需求等面向，讓台灣客戶能享受更優質的金融服務。

匯豐（台灣）財富管理暨個人金融事業處副總經理葉清玉表示，滙豐在台長期深耕財富管理服務，過去幾年，不僅整合集團環球資源，持續推出包括升級版卓越理財家庭服務以滿足家庭整合式的財富管理需求，更強化線上投資交易平台提供年輕世代一站式的數位化投資服務；並與集團同步成立全新規格的台北卓越理財中心提供高資產客戶專屬高規格理財空間。

滙豐集團在亞洲，已宣布未來五年內將招聘5,000多位財富管理專業人才，擴大亞洲財富管理團隊規模，為亞洲市場的卓越理財及高資產客戶提供更強大支援。在台灣，招募的重點也將側重強化財富管理專才的前線服務能力，並著手客戶關係經理、投資顧問和財富規劃專家的招募，預計將擴充台灣財富管理團隊人數達到相對應的規模，總人數將較目前成長一倍有餘。

自去年在台北成立全新卓越理財服務中心後，滙豐便逐步拓展高資產客群，透過更舒適且隱密的環境，結合強大的資產管理能力，以及接下來與滙豐私人銀行業務資源的相互支援，提供更多元的客製化結構型商品與包含另類投資、永續投資相關等全球投資商品財富管理規劃方案，應對高資產客戶的理財需求。

葉清玉表示，將善用滙豐環球市場研究團隊的豐沛資源，提供客戶專業的市場投資報告，協助客戶更完整且有效的資產配置，並搭配各類保險商品來滿足高資產客戶對於傳承、養老退休金流及醫療保障的需求，真正完善財富管理的目標。

滙豐去年針對千禧世代推出「滙豐運籌理財One能戶」，讓客戶啟動從開戶到投資全程的數位化金融體驗後，我們將進一步升級「滙豐投資全能通平台」整合外、股票、ETF和基金提供一站式的線上投資功能，推出「一股」就能投的服務，讓購買美股不再有門檻，小資族也可以當大股東。自2019年底平台升級後，線上投資人數及交易量不僅顯著提升，交易人數更成長近2倍，而線上交易量的成長更高達6倍，顯見千禧世代對投資需求的殷切期待。

滙豐的財務管理服務也在客戶的肯定下，獲獎連連，當中更蟬聯財訊雙週刊「財富管理大獎」外國銀行最佳財富管理團隊的殊榮，並一舉拿下外國銀行最佳理專團隊、外國銀行最佳財富增值、外國銀行最佳數位金融及外國銀行最佳服務創新等多項大獎。

(中時 )