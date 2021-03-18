中租控股旗下馬來西亞仲利成功公司（Chailease Berjaya Credit Sdn Bhd），18日完成5年期馬幣3億元（約合新台幣20.2億元）聯貸，為開拓更多潛在市場，中租控股表示，所籌得資金的一半，首度限定運用於伊斯蘭融資，其餘則將支應業務發展，拓展多元客源。

仲利成功公司聯貸籌募金額為馬幣3億元，由馬來西亞第二大銀行—聯昌國際銀行(Commerce International Merchant Bank，CIMB)，擔任統籌主辦銀行，馬屋業銀行（Malaysia Building Society Berhad Bank Berhad，MBSB Bank)，以及馬興業金融阿瑪納投資銀行（Malaysian Industrial Development Finance Berhad Amanah Investment Bank Berhad，MIDF Bank)共同參與，展現當地金融機構對該公司經營成果的肯定與營運資源的支持。

此次聯貸案的馬幣1.5億元，為中租控股旗下公司，首度限定金額運用於伊斯蘭融資，以支持符合伊斯蘭律法的產品與服務；其餘馬幣1.5億元，則運用於現有車輛分期等業務，期以開拓更多潛在市場。

仲利成功公司成立於2015年9月，為中租控股與成功集團合資，以車輛分期業務進入馬來西亞市場，締造首年即獲利的佳績，2018年成為第二大中古車融資公司，擁有超過1,500家經銷商網絡，以此為基礎跨入重型機車市場；同年並取得貸款執照，以逐步拓展中古車、重型機車與輕型機車，以及個人消費金融與保險經紀等多元業務。

(工商 )