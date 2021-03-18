在經濟部科技產業園區的指導之下，加工區電電公會18日在高雄軟體園區，舉辦「5G_AIoT論壇與成果展示」，現場產、官、學三方代表與區內廠商，以新興科技的技術與廠商研發成果，展現園區產業群聚的分工優勢及含金量。

高雄副市長羅達生應邀致詞表示，高雄亞洲新灣區5G AIoT創新園區，是全台首座投資額最大、最完整的5G AIoT垂直創新應用驗證場域，結合流行音樂中心、電競館、港埠旅運中心、展覽館、以及軟體園區等，打造科技的群聚融合，並鼓勵大廠投資，建構更完善的市場與環境，讓5G AIoT的發展擴及應用面，愈趨成熟。

羅達生指出，在亞灣5G AIoT創新園區，中小企業得以持續專注在專精的領域，透過測試環境以驗證技術跟產品，藉由大廠帶小廠的引領協助模式，開創更多國內外市場機會，扎根穩固國內產業、形成完備產業生態系，讓傳統產業成功轉型，打造全民有感的友善城市。

經濟部加工處副處長劉繼傳指出，科技產業園區的更名，代表園區邁入下一個階段，無論是中小企業或大廠產業，在本身的技術上要升級或轉型，透過智慧化持續發展，最好的方法就是結合外圍產業持續精進，不同領域的結合讓發展更加乘。

他說，園區內半導體、科技產業居多數，是5G AIoT正成長的重要能量，成為園區的發展利基，未來，將會有更多企業進駐園區，持續厚實園區科技能量，促動產業創新加值。

加工區電電公會理事長周光春表示， 5G、AIoT、以及智慧機械等高端先進技術，帶來全新的科技生活，也是企業發展的成功之鑰，加工區電電公會的企業會員，在市場發展上，也應集結彼此的優勢，成為最好的合作夥伴。

周光春指出，加工區電電公會所轄的人資產學、研發創新、廠務環安三大委員會，積極拉近高市府政策、學術活動、研究開發、以及產業實務之間的距離，建立產官學研多元合作模式，每間公司都是科技產業鏈中重要的角色，期盼更多廠商的投入，攜手集結眾力、強化競爭優勢，必能形成產業正向循環及永續的力量。

(工商 )