你知道我在等你股價回升嗎？新光金控18日舉行法說會，揭露子公司新光人壽2020年底淨值項下金融資產未實現獲利僅16億元，主因就是「台灣大未填息」，造成新壽股票投資出現大量未實現評價虧損，至於未來要不要處份台哥大減損，新壽方面回應「看他要我等多久」。

同時為了增加租金收益率，新壽2021年將清出新光站前摩天大樓的單位，移往新購入的開發金總部大樓，將摩天大樓部分樓層出租，增加租金收入。

新壽先前因積極加碼高股息殖利率股票，其中電信類股投資金額高達新台幣1千多億元，中華電信占約50％，其次是台灣大，新光金財務長徐順鋆表示，新壽之前加碼股價低波動度個股，所以有很多是電信股，在去年未能完成填息，才出現台股大，但新壽股票部位卻是虧損的情況。

由於這些股票新壽都在在FVOCI（其他損益經公允價值）項下，即股價波動影響新壽淨值，即便處份也不會過損益表，只是淨值的增減，所以新壽還在等待台灣大股價回升。

為了降低匯兌成本，又能提升投報率，新壽今年會將外幣保單占比拉高到70％，新台幣新契約保費壓在100億元左右，即不用大量增加國外投資的避險成本，錢會用在加碼國內。

新壽將無上限加碼國內商用不動產，增加收益率，加上去年有新冠肺炎紓困的免租或減租措施，今年陸續會到期，新壽預估租金收入可從去年的42.2億元，拉高到50億元。

(工商 )