環保局專門委員陳美玲（左，桃紅衣）與新北市議員李翁月娥（白衣）對談（戴上容攝）

在地保新里長黃素秋指出水肥投入站位置，並表示抗議（戴上容攝）

蘆洲區里長總會長楊總仁表示，新北水肥問題因為北市拒收，造成水肥無處去，這問題需要解決，但蘆洲區人口眾多，且尚在開發中，實在不能接受水肥車來來去去（戴上容攝）

台北市去年4月1日禁止外縣市水肥進廠，爆發北北桃「水肥大戰」，新北規畫在蘆洲、汐止設置投注站，卻引發地方民代抗議，新北市議員李翁月娥18日集結20位蘆洲里長們反對環保局在蘆洲設置水肥投入站。環保局表示，水肥投入方式是增設密閉站體，會避免臭味的逸散，未來會持續與地方溝通。

新北市議員李翁月娥18日下午2時，在蘆洲區環堤大道蘆洲排水站前舉行會「反水肥進蘆洲」會勘，蘆洲區20名里長和50多位民眾都到場抗議。會勘先由環保局專門委員陳美玲說明水肥投入站的規畫，再由里長、議員們發表意見，陳美玲回應，環保局針對地方疑義將審慎評估，過程和平。

蘆洲區里長總會長楊總仁表示，新北水肥問題因為北市拒收，造成水肥無處去，這問題需要解決，但蘆洲區人口眾多，且尚在開發中，實在不能接受水肥車來來去去，其實問題應該要治本，不如將水肥車直接送往八里汙水廠，直接入管，不必增設投入站多此一舉。

市議員李翁月娥則表示，新北水肥問題亟需解決，當時她確實有提倡要解決新北水肥問題，但她不贊成水肥投入站設在蘆洲，蘆洲人口將到60萬人，希望環保局能夠聽到地方意見，撤掉水肥站設在蘆洲的計畫，若不更改計畫，她不排除聯合里長、蘆洲市民展開更強烈的抗議活動。

「新北市自己的水肥必須自己承擔！」環保局說明，新北市下水道接管率雖已達66.65％，但仍有未接管住戶及流動廁所需要抽取水肥，因此設置水肥投入站，使化糞池不致滿溢，投入站的選擇是針對全市各區與水利局進行充分的專業討論才選址汐止、蘆洲。

環保局說明，水肥投入方式是增設密閉站體，讓水肥車直接駛入站體內進行管對管的密閉投注作業，以隔絕與外界環境的接觸，並於通風口設置除臭設備，避免臭味的逸散，未來水肥車進廠投肥也將採取定時預約制，嚴格管理，確實控制車流，後續將溝通、說明。

據環保局規劃，新北市汐止污水抽水站及蘆洲截流站水肥投入站設置工程已公告，3月23日開標，汐止站預計4月啟用、蘆洲為6月。

(中時 )