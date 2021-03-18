肇逃的賓士車主稍早已主動到案接受調查，目前警方正在調查事故原因。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

台中製刀廠小開駕賓士撞死22歲女 神隱12小時現身到案（讀者提供／張妍溱台中傳真）

台中市南區東興路與三民西路口今（18日）凌晨03時許，發生1輛貨車遭賓士車撞後翻覆，擋風玻璃掉落地面，林姓男駕駛受傷，坐在一旁的女友則受到猛力撞擊後彈出車外死亡，賓士車主當時留下車肇逃；警方事後找到車主身分，是家裡開設製刀廠的45歲陳姓男子，但家屬及警方聯絡時皆未開機，而陳男在逃逸12小時後，稍早已主動到案，目前正在調查事故原因。

警方指出，43歲林姓男子於上開時段駕駛營小貨車（超商貨車）搭載乘客22歲李姓女友沿東興路往文心南七路直行，行經上開路口時，與沿三民西路往文心南路直行之賓士車發生碰撞，目擊者說，突然聽見「砰」一聲，撞擊力道大，整台貨車都翻車。

肇逃的賓士車主稍早已主動到案接受調查，目前警方正在調查事故原因。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

撞擊瞬間曝光 物流車遭賓士猛撞濺出火花 女身軀變形不治

警方表示，車禍造成林姓男子身體擦挫傷，送醫治療已無大礙，而乘客李姓女子因頭部重創，送中山附醫急救無效。車禍事故發生初步研判係自小客車闖紅燈，惟詳細肇事原因尚待事故分析。

警方指出，下午約3點多，1名45歲王姓男子到台中市警第三分局轄區某派出所自首，該名男子自稱他是賓士車主的朋友，18日凌晨是他駕駛賓士車，為避免死者家屬與王男發生衝突，由警方護送王到健康派出所作筆錄，仍待警方進一步調查釐清肇事真相。

(中時新聞網)