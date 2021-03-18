新光金(2888)今天召開法說會，子公司新壽已成立專責小組執行不動產活化策略，去年租金收益42.2億元，由於陸續購入三棟大樓，公司今年租金收益目標希望達到50億元，強化不動產公允價值的評價及提升收益，今年還會繼續尋找標的；此外，市場利率趨勢不變，若台幣升值幅度低於去年，新錢報酬率提升不是問題，去年避險成本2.28％，今年目標2％以下。

新光金2020年合併稅後淨利為144.6億元，每股盈餘1.12元。合併股東權益2415.8億元，每股淨值為18.12元。新光金決議配發0.4元現金股息，保留高達270億元未分配盈餘，公司指出，除了因之前發行特別股133.6億元外，隨時因應金融資產波動，穩定股利是必要政策，希望對長期投資人有幫助。

子公司新壽方面，2020年初年度保費為723.9億元，市占率為7.9％。外幣保單全年銷售金額543.9億元，占初年度保費比重75.1％，負債成本較前一年下降14 bps至3.83％。

截至2020年底為止，總投資金額3.26兆元，不動產投資占比6.7％，報酬率3.5％；擔保放款占比1.3％，報酬率1.7％；保單借款占比3.4％，報酬率5.5％；國外股票占比1.7％，國外固定收益占比62.4％，國外投資報酬率3.3％；國內股票占比7.7％，國內固定收益占比10.2％，國內投資報酬率6.1％；現金部位占比6.6％，報酬率0.3％。

新壽今年1月一口氣買下台北市、高雄市及新竹市三筆不動產，合計金額152.32億元，積極加碼不動產來提升收益率。新光金指出，去年疫情關係針對租戶有降租，整體租金收益是42.2億元，今年新增加標的陸續出租，包括士林劍潭、三重水漾以及今年1月買的三筆不動產也有租金挹注，接下來還會積極尋找收益型不動產，今年租金收益目標提升到50億元。

新壽今年避險成本較為樂觀，去年有增提增提外匯價格變動準備金51.6億元，加上台幣升值幅度估計不會大於去年，外幣保單也減少避險成本，今年希望降到2％以下。

(時報資訊)