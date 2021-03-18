美聯準會(FED)重申寬鬆貨幣政策不變，也激勵18日韓股收高。KOSPI收3,066.01點，上漲18.51點，漲幅0.61%。同時，韓元走升，韓公債殖利率則表現不一。
美FED表示，2021年通貨膨脹率預測值2.4％只是暫時性的，同時，FED預測至少在2024年前都不會升息。
大信證券(Daishin)表示，FED談話掃除市場諸多不確定性，但美公債殖利率升至1.68％左右，也把KOSPI早盤漲幅給吃掉了不少。
三星電子與SK海力士分別上漲0.73％與1.43％，至於網路業者Naver也漲5.22％。
同時，SK生科(SK Bioscience)首日掛牌上市，靠著股價一度高達三成的漲幅至169,000韓元，約150.35美元，成為韓國KOSPI中，IPO(股票初次公開交易)首日漲幅最大的一家公司。
外資買超4830億韓元，散戶則賣超6200億韓元。
最新匯價，目前1美元可兌換1,123.7韓元，韓元升值0.58％。
韓國3年期公債殖利率下跌3.5個基準點至1.142％，10年期的上升2個基準點至2.154％。
(時報資訊)
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