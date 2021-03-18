松瑞藥(4167)下午舉行法說會，總經理陳勇發說，受惠美國市場持續拓展下，今年營收及獲利可望持續成長，有機會持續創高峰。松瑞藥在美洛培南(Meropenem)及厄他培南(Ertapenem)兩項針劑產品在美國市場的市占率已達雙位數百分比，預期今年市占率將有機會倍增，持續朝向美國市占率第一目標邁進。

松瑞藥109年度財報，營收18.27億元，年成長39%；毛利率則由108年度27%增至109年度毛利率31%；淨利為2.5億元，每股盈餘為0.88元，皆創下歷史新高。董事會決議通過資本公積配發每股現金股利0.13元及股票股利0.53元。

厄他培南的美國市場行銷夥伴Apotex及美洛培南的美國行銷夥伴Sandoz，均為全美前10大的學名藥廠，首季仍持續積極的拉貨。松瑞藥指出，結合一條龍(原料藥+製劑+藥證)營運模式下穩定供貨能力，兩項產品均已取得醫院集體採購組織(Group Purchasing Organization)大單。

另外，松瑞藥在新藥委託研發代工(CDMO)方面亦有新的進展。已有一項CDMO新藥客戶於去年底完成遞交美國FDA新藥申請(NDA)，松瑞藥並已協助另一項CDMO客戶完成錠劑廠建置，預計今年下半年向美國FDA進行NDA送件。

目前治療泌尿道感染的主流口服抗生素屬於奎諾酮類(quinolone)抗生素，在美國已有高達3成病患產生抗藥性，市場預估新型口服培南藥物，將成為取代口服奎諾酮類抗生素的選擇，能讓已住院治療病患，順利轉為回家服用口服抗生素治療，而對於已在家口服治療病患，亦能夠繼續在家治療，以降低住院費用及院內感染風險。

(時報資訊)