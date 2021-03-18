白宮首席醫療顧問佛奇博士（Anthony Fauci）周三向國會議員表示，美國可能在今年秋季開始為高中學生接種新冠肺炎疫苗，而年齡更小的小學生可能要等到明年初。

在眾議院能源與商業委員會舉行的聽證會上，佛奇向眾議員表示，就高中生而言，他們似乎可以在秋季初接種疫苗，非常可能在這個秋季學期對他們展開疫苗接種。

佛奇並表示，研究人員可能獲得為12歲以下兒童接種疫苖的足夠數據，美國應可在2022年第一季開始為兒童接種。

美國已經批准使用的輝瑞/BioNTech、莫德納與嬌生疫苗，都還不能用於16歲以下的未成年人。

日前美國總統拜登在其第一次的黃金時段演說中表示，他將指示各州在5月1日前開放所有成年人接種新冠疫苗。

雖然美國的疫情已經降溫，但以7日的平均數來看，美國每日新增確診數仍超過54,700例，每日仍有至少1,200人染疫死亡。

(時報資訊)