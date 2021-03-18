台東縣成功鎮養殖業受疫情衝擊，業者靈機一動推出小九孔廣受好評。（蔡旻妤攝）

台東縣成功鎮養殖業受疫情衝擊，業者靈機一動推出小九孔廣受好評。養殖水是引進海水後經多道過濾程序。（蔡旻妤攝）

台東縣成功鎮不但海水潔淨、又有黑潮經過，得天獨厚的環境特別適合養殖白蝦和九孔；然而疫情衝擊下，許多餐廳大型的宴會聚餐取消，導致大顆九孔的需求量銳減，養殖業者突發奇想，改推出只養6個月的小九孔，細緻Q彈的肉質意外獲得一片好評。此外，受到今年冬天較寒冷影響，成功全海水養殖的白蝦，成長期比其他縣市多了2個月，肉質也更緊實彈牙。

成功養殖業者從池水裡拉起籃子，只見大量袖珍迷你的小九孔，業者李俊叡將其翻面並自豪表示，這可是疫情後爆紅的產物，個頭雖小，但肉質飽滿、味道鮮甜，不少熱炒店紛紛指定這一味，因為客人說這種九孔超涮嘴、一口接一口，還問「這真的是在地養殖的嗎？以前從未嘗過」。

此外，養殖池內還有活跳跳、晶瑩剔透的大隻白蝦，業者說，雖然太平洋海水清澈見底，不過海水內的微生物、貝類、藻類及泥沙沉澱仍無可避免，因此在蝦池和九孔池內設置多道過濾程序，強調「水質好、肉質跟著好」，此外，由於純海水養殖，肉質會比一般淡水養殖更彈牙、鮮甜。

成功鎮代表會主席王東吉表示，成功鎮曾為養殖九孔的重鎮，以往鎮上有3成以上的家庭都仰賴九孔產業維生，不過因為遭細菌感染，九孔大量死亡，現在則大多改成養白蝦，卻創造了成功鎮新興的產業，帶來更多經濟效益，他強調，全海水養殖的白蝦不必投藥，非常乾淨，全鎮上的倉庫打開來只有蝦飼料、沒有藥品，只要滾水燙熟，就能吃到蝦子的鮮甜美味，現在正是季節，呼籲大家趕緊來品嘗。

(中時 )