央行打炒房再加碼，自然人第三戶貸款成數降至5.5成。（資料照）

政府打炒房一波接一波，中央銀行今日召開理監事會，會議決議雖維持利率不變，但加碼房貸選擇性信用管制，除公司法人房貸全面下調至4成，自然人第三戶起5.5成、第四戶起4成，豪宅則從原本的6成降至4~5.5成，並將過往由銀行自律規範的工業區閒置土地抵押貸款納管，最高5.5成。

央行表示，法人囤房及短期交易明顯，故加強控管公司法人，自然人持有多戶房貸，考量不利金融機構不動產授信風險控管，並對多戶採差別管理，而豪宅有帶動周邊房價外溢效應，考量價格波動大、銀行承擔授信風險高，故調降最高貸款成數。

美國聯準會Fed重申仍不考慮升息，讓今天登場的中央銀行第一季理事會提前攤牌，央行宣布重貼現率停留在1.125％的歷史最低點，累計已連凍四季，但今日重點是在打炒房，央行一口起調整多項房貸成數管控，並將工業區閒置土地抵押貸款納入。

公司法人方面，先前為第一戶6成、第二戶起5成，明天開始統統是4成，不給寬限期。

自然人方面，先前是第三戶起6成，新規定是第三戶5.5成、第四戶起5成，都無寬限期。許久沒動的豪宅貸款，也從6成降至5.5成，沒有寬限期，若已有3戶房貸者則是4成，同樣無寬限期。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，央行針對囤屋現象更進一步緊縮銀根，不僅縮減成數，更取消法人、多戶與豪宅的寬限期，加上房地合一2.0山雨欲來，預估近期將逼出不少口袋淺的賣方，不過是否能夠順利成交，就各憑本事。長期來說，緊縮銀根將降低交易動能，今年市況趨於保守。

(中時新聞網)