蘇花公路16日發生6死重大車禍，遊覽車安全再度引起國人擔憂，由於大客車車身長，外界好奇，到底車內哪個位置最危險，今天在立法院也引起討論，立委邱顯智指出，大客車最危險的座位，就是最後一排面對走道的位置，連交通部長林佳龍都坦言「盡量不坐」。

交通部長林佳龍18日赴立法院交通委員會報告「清明連假疏運」並備詢，不過立委焦點幾乎都集中在16日的蘇花公路重大車禍，立委邱顯智指出，大客車最後一排面對走道的位置最危險，由於前面毫無屏障，只要一個緊急煞車，可能就直接衝到最前面，若車子在高速行駛的情況下，後果更不堪設想。

林佳龍坦承，自己也都盡量不坐這個位置，為了安全起見，邱顯智建議交通部檢討大客車座位規劃，規定這個位置不可坐人。此外，遊覽車內常有導遊會在車子行進時站著解說，這次車禍發生當時，也有一名推銷員正站在車內推銷，因此受到重傷。

據了解，這名推銷員由於正在車上站著推銷，事故發生時她整個人飛出去，導致頭部及身體都受傷，邱顯智指出，現行法規並未強制規定大客車乘客必須繫安全帶，相較於小客車多已落實繫安全帶規定，大客車乘客安全堪慮。公路總局長許鉦漳表示，目前只能加強宣導，若有旅客不願繫安全帶，司機可以「自主不開車」，公總將研議修法。

"奪命座位區" 蘇花車禍遊覽車左後5-7排連人帶椅遭拋飛釀6死

(中時新聞網)