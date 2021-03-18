連鎖壽司店壽司郎推出姓名中有鮭魚二字整桌免費優惠活動，引爆全台改名熱潮，破百人前進戶政事務所把名字改成各種鮭魚，新竹有清華大學學生18日起床之後決定改名成「許山德樂跟紅國魚與綠國魚吃汕頭鮭魚」，揪一票好友大啖鮭魚，整桌吃下來快4000元，讓許山德樂跟紅國魚與綠國魚吃汕頭鮭魚及其友人飽到放棄晚餐再戰的念頭。

平常就愛吃生魚片的許山德樂跟紅國魚與綠國魚吃汕頭鮭魚笑稱在壽司郎剛進軍台灣的時候就嘗鮮，覺得好吃，此次在Dcard上看遍改名之亂文章，讓平常經營美食IG的他靈機一動，「何不也改名蹭一波熱度？」還能順便免費吃鮭魚，一舉兩得。

許山德樂跟紅國魚與綠國魚吃汕頭鮭魚名字靈感來自自己的IG名稱「山德樂的foodmula」，山德樂是他高中綽號，紅國魚與綠國魚及汕頭等字則是來自前高雄市長韓國瑜，最後才加了此次改名重點鮭魚。他笑稱上午在改名的時候，朋友們都以為在開玩笑，直到他拍照傳給他們證實自己加入鮭魚的行列，大夥才驚覺「真的去改了喔？」但也湊熱鬧一同揪團吃鮭魚。

由於許山德樂跟紅國魚與綠國魚吃汕頭鮭魚字數太多，身分證姓名只能用手寫，他說在戶政事務所實有確認自己之前有無被改過名字，免得再也改不回來。原本預計18日中午與晚餐各大吃一波，但中午揪了5名好友吃了快4000元，吃太飽了，原定的晚餐也暫時無再戰計畫。

許山德樂跟紅國魚與綠國魚吃汕頭鮭魚因喜歡吃美食，也有感現在許多美食部落客撰文受到店家限制，他希望自己的美食IG能夠用搞笑的筆觸，與網友們分享最真實的美食心得。此次改名雖想蹭一波熱度，但他也預期應該沒這麼容易就此爆紅。

(中時 )