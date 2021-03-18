大陸男神胡歌最近參加賴聲川舞台劇《如夢之夢》，先前他被網友虧有如失蹤人口，長達3個月沒新動態，他也大方回應：「可以去看其他人」。近日有網友在街上偶遇胡歌，穿著一身深色警衛裝，表情嚴肅，原來他客串高圓圓新戲，網友跟他要簽名，敬業的他因正在工作只好婉拒。

胡歌先前拍完電視劇《獵場》、電影《南方車站的聚會》，便近兩年沒新作品，今年他繼續參與《如夢之夢》舞台劇巡演，本月初在上海上劇場登台。身為黃金單身漢的他，好搭檔劉詩詩、霍建華等人都有了另一半，使他的感情動態更受關注，上月還傳出他跟劉亦菲領證的烏龍傳言，粉絲會第一個跳出否認，經紀人也說：「假的，都是謠言」。

網友偶遇胡歌。（圖／取自新浪娛樂）

面對工作相當「佛系」心態的胡歌，近年工作求好不求量，去年他遭網友虧人間蒸發3個月，他受訪時則說：「這3個月大家看不到我，可以去看其他人的微博」，並直言：「我覺得我跟粉絲之間那種關係是彼此信任，同時我始終還是把自己當作是『用作品說話的一位演員』」，暗指不喜歡將私生活公諸於世。

胡歌休息時跟工作人員有說有笑。（圖／取自新浪娛樂）

胡歌當時透露，接下來的計畫是接拍一季電視劇《繁花》，也有其他拍攝計畫，昨(17日)有網友遇到胡歌，分享胡歌穿著警衛裝的衣服，並寫下：「第一次見到活明星，還是老胡。本人超級帥。就是不能要簽名」，據知胡歌當日客串高圓圓、王耀慶主演的《完美伴侶》，胡歌回到休息帳篷時和工作人員有說有笑，時而大笑到五官模糊，看來心情不錯，網友回應：「穿著保安服也掩蓋不了臉的帥氣」、「人群中最帥的保安」、「演保安都那麼帥，不愧是胡歌」、「挺久沒看見他了，原來在拍戲啊」。

(中時新聞網)