一名林姓女組頭（見圖）日前到白河崁頂福安宮拜拜，回程途中遭製造假車禍並擄人。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

台南市刑大18日破獲一起擄人案件，31歲的林姓女子日前到白河崁頂福安宮拜拜，回程途中遭2部自小客車攔下，先持棍棒襲擊車輛，並將林女強押上車，之後不知所蹤，林女家人透過關係與對方接洽，警方也動員偵辦，今天還到雲林山區尋找林女，現傳出林女已經出現在老家，警方將擴大偵辦，以釐清案情。

據悉，該起擄人案發生在13日凌晨，林女搭乘龔姓男子駕駛的休旅車到白河關子嶺崁頂福安宮拜拜，凌晨下山行經175線白河榮民之家前時，突然遭到2部轎車前後包夾，2車下來約10人，持棍棒敲打被害人車輛，並持刀將駕駛龔男砍傷，並將林女擄走。

據了解，林女疑似與對方有債務糾紛，才動手擄人，並要求好好「處理」事情，林女家人透過關係找人，也向警方報案，南市刑大主動偵辦，並前往屏東、高雄等地逮捕當天涉嫌擄人的8名男子，但8人說法各異，還說已經將林女放走，警方今天還到雲林找人，最後林女也現身，傳出好消息。

(中時 )