KPMG安侯建業18日發布《台灣企業資安曝險大調查》指出，我國抽樣的50家本土大型企業在網路資安僅繳出C級成績單，一般駭客就有可能入侵。KPMG報告所抽樣調查的50家台灣大型企業中，包含了五大產業，除了金融業的87分外，其餘產業平均皆與金融業有很大差距，呈現「一好四壞」的現象。

對於整體的調查結果，KPMG安侯數位智能風險顧問公司董事總經理謝昀澤表示，這是個「意料之外、情理之中」的成績。一般人對大型企業的印象，都是門禁森嚴，但仔細觀察實際的企業網路環境可以發現，凡事講求生產效率與成本的台灣大企業，對資安的重視普遍程度不高，加上疫後遠距科技的多元應用，就造成了網路安全高曝險結果。

特別是電子零組件製造業、通訊業與電腦及周邊設備製造業，亦即通稱高科技業的「護國群山」們，於本次調查中的網路防護安全性分數，平均只有68分，除少數公司可以擠身領先群外，多數落後於台灣其他產業。

(工商 )