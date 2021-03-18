大農大富賞螢趣(圖：瑞穗天合國際觀光酒店提供)

【旅遊經 洪書瑱報導】

每年三月至四月之際，當夜幕低垂螢火蟲之光如大自然點綴的燈飾般閃爍，這樣詩意季節的夜晚，正是欣賞螢火蟲的最佳時機，為了「螢」接美好時候的到來，飯店業者紛紛以找尋火金姑為主題，推出住宿方案，其中花蓮飯店業者不約而同，以全台最早、面積最大的賞螢之地，擁有豐富的自然生態，也是旅客一生必去的賞螢秘境──「大農大富」為標的，推出住房專案！如：位於「花蓮瑞穗的瑞穗天合」，自即日起至4月10日，推出「大農大富賞螢趣」住房專案；花蓮理想大地推「大農大富賞螢趣」，活動至4/6止！

瑞穗天合國際觀光酒店 外觀、西洋棋

瑞穗天合國際觀光酒店 親子溫馨家庭房

瑞穗天合國際觀光酒店 金色水樂園

瑞穗天合國際觀光酒店 旋轉木馬

花蓮瑞穗的瑞穗天合自即日起至4月10日止，推出「大農大富賞螢趣」住房專案，平日入住城堡精緻客房一泊二食＄12,400元起+10%。除了可在酒店內「享溫泉遊莊園」，沉浸瑞穗特有溫泉「黃金湯」之外，入住當晚再搭乘專車前往大農大富平地森林園區賞螢，在點點螢光之間與縱谷森林一起「森」呼吸，體驗在地生態之美。

住房專案平日雙人入住城堡精緻客房，專案優惠價12,400元+10%起，另有多元房型可供選擇，包括附有旋轉溜滑梯的親子溫馨家庭房，或是獨棟Villa的格蘭雅緻別墅。專案包含入住人數之早、晚餐，無限暢遊「金色水樂園」滑水道和室內外108個泡湯戲水池，館內旋轉木馬、小火車、跑跑甩尾車等，眾多設施免費使用，再於入住當晚19:30搭車前往大農大富平地森林園區，在導覽人員的專業解說下，欣賞被螢火蟲光芒點綴的縱谷森林，享受一場大自然的視覺藝術饗宴。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示，瑞穗天合國際觀光酒店是台灣後山花東縱谷區打造出占地2萬坪的南歐城堡溫泉度假村，距離大農大富平地森林園區車程約30分鐘，為了讓來訪瑞穗的旅客也能體驗流螢點點之美，推出「大農大富賞螢趣」一泊二食住房專案。旅客不僅能在酒店內享受瑞穗溫泉和豐富的遊樂設施，更能親近大自然，在平地森林園區內呼吸純淨空氣，欣賞如銀河般耀眼的螢火蟲光芒，

瑞穗天合國際觀光酒店近期還推出具備在地特色的瑞穗市集，琳瑯滿目的花蓮在地農特產、原住民飾品以及風味小食，讓旅客在酒店內即能盡情體驗在地風情。

理想大地帶路尋找火金姑 夜遊螢光閃閃的最美秘境

理想大地飯店外觀

花蓮理想大地蟬聯台灣最美飯店連續三年，擁有豐富生態資源與園區萬株植栽，不僅如此，您還可於白天或夜晚體驗搭乘應許遊船，有別於密閉式的住宿空間，理想大地平面式的獨棟別墅、每棟每間的空調皆為獨立，客房全面進行住宿後消毒，提供住客最安心的旅遊環境！今年規劃「春季賞螢」活動，帶大家前往花蓮光復鄉的大農大富平地森林園區，不但有專業的導覽解說，讓您零距離聆聽螢火蟲的成長故事，也讓民眾深切體驗花東縱谷與在地之旅。

花蓮理想大地春季賞螢趣活動已登場，活動至4/6止，活動期間每日晚上6點20分由飯店專車出發，每位收費600元，官網訂房「春季賞螢趣」一泊二食專案，加購賞螢特惠價雙人＄600元，賞螢活動包含入場門票、專車接駁、專人導覽以及保險費用等，相關套裝旅遊行程，由飯店專車接送賞螢，欣賞由螢火蟲點亮的夜晚與星空的奧秘，感受大自然的神奇之旅！圖片：花蓮理想大地提供

(中時新聞網)