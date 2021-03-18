6搶1奧運資格賽將於6月16日開打，這將是疫情爆發以來台灣要主辦最大規模國際賽，屆時預計有5支外隊來台，中職與棒協今日召開第一次6搶1籌備會議，針對防疫做討論，將提出2種方案給指揮中心，中職會長蔡其昌主張應隔離14日期滿才能出賽，以確保各國選手的健康安全。

蔡其昌在6搶1籌備會議後表示，棒協與中職聯盟各提出方案，棒協提出版本為「3+7」，外隊來台前3天內的核酸檢測加上來台後7天居家檢疫，而聯盟則是比照外國人入境台灣的14天隔離方案，2種方案都會給指揮中心評估，以專業角度來看可行性，也可能綜合起來成為第3種方案。

蔡其昌強調防疫是第一優先，任何事情都不能超過防疫，「現在台灣不能接受任何閃失。」提出14天隔離也是確保各國選手的健康安全，尤其中華隊的選手多來自中華職棒，身為會長更應保護所有中華隊球員健康無虞，因此主張各國選手來台在比賽上的接觸，都應建立在完全健康的情況下進行。

蔡其昌舉例捷克外交團，這是疫情期間台灣接待最大的國外團體，當初捷克外交團共90人採取泡泡方式，不過捷克團是全程戴口罩、隨時消毒、團進團出，但棒球隊要練習、比賽，不可能全程戴口罩，且人數遠遠超過捷克團，可能超過5倍，對於台灣來說是防疫大挑戰，因此堅持14天隔離。

假如6搶1有外隊人員確診，蔡其昌表示一切將依指揮中心指示，屆時比賽可能取消，外隊人員必須離境。

(中時 )