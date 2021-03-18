109學年度國中籃球乙級聯賽全國8強全數出爐，來自臺北市的龍門國中籃球社團挺進全國決賽，打出創隊以來最佳成績。

國中籃球乙級8強出爐 ，北市龍門國中以社團參賽創紀錄首進軍全國。(龍門國中提供)

龍門國中籃球隊課後社團創立至今9年，學生皆是因為熱愛籃球而加入，每周於課餘練球2次，由於非體育班，每年由各班學生自由意願加入，籃球素質參差不齊，在孟繁宗教練及助理教練徐翊喬的精實指導下，過去數年在各項賽事中逐漸展現成果，去年更一舉拿下109學年度北市教育盃中等學校籃球錦標賽國男乙組冠軍。

國中籃球乙級8強出爐 ，北市龍門國中以社團參賽創紀錄首進軍全國。(龍門國中提供)

自創社以來即擔任教練的孟繁宗自小在美國長大，原本是在學校擔任英語老師，因旅美時期參與籃球校隊的經驗，傳承籃球教學的熱忱而全心投入球隊訓練；「當初我只是想藉由籃球教導學生待人處事的正確態度」孟教練說：「多數學生或許將來都不會走體育升學這條路，因此球技只是其次，但透過運動建立正確的團隊觀念，學習與人相處，培養抗壓性及不懼怕挫折的韌性才是最重要。」

國中籃球乙級8強出爐 ，北市龍門國中以社團參賽創紀錄首進軍全國。(龍門國中提供)

龍門國中創校時已實施九年一貫課程，注重學生均衡發展，108課程實施素養導向教學，學生實踐所學，龍門課程處處可見此場景。105學年度起由鍾芷芬擔任校長至今，秉持以多元文化教育的理念經營學校，除升學率年年名列前茅，亦積極培養學生參與各項運動專長、藝術、語文及興趣探索，學生們皆有極優質的成果表現。龍門國中沒有體育班，在體育項目游泳、武術、跆拳道、桌球等多項全國賽事仍屢次創下佳績，「全人教育是我在教育界服務三十多年堅持的理念，我希望藉由專業的指導發掘學生的多元潛能，讓別人知道我們龍門的孩子不是只會讀書，更是一位肯定自己、負責任，會奉獻自己的世界公民」鍾校長開心地表示。

儘管全隊學生的身體素質與體育班學生相比略嫌單薄，球技穩定性與細膩處理亦有差距。在球場上卻展現出絕不放棄的拚勁，本次龍門國中於北區複賽中接連過關斬將，關鍵兩戰更是在落後數十分的情況下逆轉取勝，晉級夢寐以求的全國決賽。

「別去擔心和別人比較，如何突破自己、超越自己，就像我們球隊熱身衣上所寫的『全力以赴，不留遺憾』」執掌兵符9年，總算一圓全國夢的孟教練感性的說：「這次他們做到了！」

打入全國寫下校史新猷，龍門國中亦是乙級聯賽近10年來北市第2隊，國中籃球聯賽史上第4隊打進八強的臺北市國中籃球隊；之前的信義國中（92學年度）、大安國中（96、97學年度），及新民國中（100學年度）如今這些學校皆已轉往甲級發展。

(中時新聞網)