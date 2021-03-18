許男在河堤旁發現哥哥的拖鞋。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市安南區許姓男子與妻女、哥哥同住，許男哥哥17日出門整天未返家，許男與妻子18日報警，返家時卻在嘉南大圳河堤旁發現哥哥的拖鞋，望向河中果然發現一具浮屍，報案打撈後，確認真的是失蹤的哥哥，一家人感到悲痛難以置信。

61歲許男結婚與妻子、小孩3人同住，家中還有單身無業的63歲的哥哥，許男每天出門工作前，都會給哥哥一些零花錢，哥哥常常拿錢出去買醉。

不料許男的哥哥17日上午8時出門，一整天未回家，他與妻子擔心出事，18日上午到安順派出所報案，做完筆錄返家時，竟在郡安路3段嘉南大圳的河堤旁發現哥哥的拖鞋，夫妻倆緊張趕緊望向河中，果然發現有具浮屍。

許姓夫妻不敢貿然施救，打電話報案請警消人員打撈，屍體上岸後，確認衣物，果然就是失蹤1天的哥哥。許姓夫妻驚現難以置信表情，一旁有人認為，冥冥中可能是死者要告訴弟弟的自己的位置，請弟弟協助帶回家。

警方表示，死者身上無外傷，初步排除他殺，許男的哥哥有酗酒習慣及憂鬱症病史，不知道是否喝醉後坐在河堤意外落水，確切死因有待檢警相驗釐清。

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(中時 )