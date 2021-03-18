打炒房！央行今理監事會後宣布調整選擇性信用管制措施，央行進一步控管金融機構不動產授信風險。
央行宣布，公司法人購置全宅貸款最高成數一律降到4成；自然人第三戶購屋貸款最高成數，由6成降到5.5成，新增第4戶以上購屋貸款最高成數降到5成。自然人購置高價住宅貸款成數，由6成降至5.5成，並新增第4戶名下已有3戶房貸者以上的高價住宅貸款，最高成數成6成降到4成。
新增工業區閒置土地抵押貸款規範措施，限制最高貸款成數為5.5成。
(時報資訊)
#央行 #調整選擇性信用管制措施 #不動產授信風險
打炒房！央行今理監事會後宣布調整選擇性信用管制措施，央行進一步控管金融機構不動產授信風險。
央行宣布，公司法人購置全宅貸款最高成數一律降到4成；自然人第三戶購屋貸款最高成數，由6成降到5.5成，新增第4戶以上購屋貸款最高成數降到5成。自然人購置高價住宅貸款成數，由6成降至5.5成，並新增第4戶名下已有3戶房貸者以上的高價住宅貸款，最高成數成6成降到4成。
新增工業區閒置土地抵押貸款規範措施，限制最高貸款成數為5.5成。
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