央行今舉行2021年第一季理監事會，央行上修今年全年經濟成長率至4.53%，原為3.28%。

今年第1季底在電子零組件及資通訊產品外銷熱絡，出口成長增溫；內需方面，政府啟動振興方案，國人消費信心回溫，零售業營業額恢復成長；半導體與資通訊業者擴大資本支出，民間投資穩定成長。

展望全年，主要貿易夥伴經濟回穩，加以全球新興科技應用需求仍旺及遠距商機延續，預期台灣出口成長增溫；隨景氣復甦，民間消費可望溫和成長，民間投資亦續增加。

(時報資訊)