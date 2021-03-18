央行今舉行2021年第一季理監事會，央行上修今年全年經濟成長率至4.53%，原為3.28%。
今年第1季底在電子零組件及資通訊產品外銷熱絡，出口成長增溫；內需方面，政府啟動振興方案，國人消費信心回溫，零售業營業額恢復成長；半導體與資通訊業者擴大資本支出，民間投資穩定成長。
展望全年，主要貿易夥伴經濟回穩，加以全球新興科技應用需求仍旺及遠距商機延續，預期台灣出口成長增溫；隨景氣復甦，民間消費可望溫和成長，民間投資亦續增加。
(時報資訊)
央行今舉行2021年第一季理監事會，央行上修今年全年經濟成長率至4.53%，原為3.28%。
今年第1季底在電子零組件及資通訊產品外銷熱絡，出口成長增溫；內需方面，政府啟動振興方案，國人消費信心回溫，零售業營業額恢復成長；半導體與資通訊業者擴大資本支出，民間投資穩定成長。
展望全年，主要貿易夥伴經濟回穩，加以全球新興科技應用需求仍旺及遠距商機延續，預期台灣出口成長增溫；隨景氣復甦，民間消費可望溫和成長，民間投資亦續增加。
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