製鞋廠志強-KY(6768)是足球鞋製造領導廠商，目前全球市占率約21%，2020年受疫情影響，營收年減22%，年總產能利用率僅有50~60%，不過，隨著運動賽事重啟，在2020年12月及2020年1月美金營收已轉為年增長，而產能利用率也回升至疫情前水準。法人認為，志強2021~2022年毛利率可望回到疫情前的水準，預估整體毛利將介於20~21%。

志強董事長陳維家說，2021年東京奧運方向已經比較確定，歐洲目前疫情好像有稍微增加的趨勢，需等待年底歐洲各國陸續解除後，世界盃足球才會有更明確的方向。他提到，目前全球品牌發展關注點放在減碳，公司已朝此一方向前進，像太陽能已架設在廠區屋頂上，未來將朝此一規劃設計。

志強-KY設廠以東南亞的越南及柬埔寨為主，主要產品為運動鞋、休閒鞋及客製化鞋等，並以運動鞋為大宗，公司年產能約4300萬雙鞋。志強主要客戶為Adidas及Nike，2019年營收占比為53%及30%，而PUMA和Decathlon營收占比合計約15~20%。

志強今年將新增柬埔寨S3廠產能供應Adidas訂單，預計將在第4季量產，此廠年產能規劃為200萬雙，2025年達780萬雙。志強表示，長期擴產計畫將以Adidas訂單為主，2023年將擴充柬埔寨Fireman大底廠210萬雙產能，預期在2023年第2季量產，而緬甸鞋廠110萬雙產能將在2023年Q4量產。

面對不少原物料價格上漲，是否能轉嫁？志強說，會經品牌廠同意指定原材料價後，直接反應轉嫁在FOB價格，再考慮新台幣兌美金升值的衝擊。

(時報資訊)