美國聯準會(Fed)重申寬鬆政策不變，2023年前沒有升息打算，通膨目標提升至2.2%，中央銀行今(18)日召開2021年第一季理事會提前攤牌，央行宣布重貼現率停留在1.125％的歷史最低點，累計已連凍四季，並上修2021年台灣全年經濟成長率預估值4.53%，較2020年12月發布預測值3.68%，增加0.85個百分點，但低於主計總處最新預測值4.64%。

中央銀行第一季理監事會決議，上調2021年我國全年經濟成長率預估值為4.53％，較去年12月發布的預測值3.68％，增加0.85個百分點，且低於主計總處最新的預測值4.64％。

央行總裁楊金龍指出，上修今年經濟成長率預估值，主要是國內疫情仍維持控制良好，出口表現暢旺，刺激經濟表現愈來愈好，復甦曲線可望從「NIKE鉤鉤型」進階到「V型」。加上全球疫苗加速接種，可望有利經濟重返成長軌道，進一步有利台灣經濟成長表現。

CPI（消費者物價指數）方面，央行去年12月預估今年全年CPI及核心CPI年增率分別為0.92％及0.71％，年增率估值分別上調至1.07％及0.77％，代表通膨展望仍溫和。

(中時新聞網)