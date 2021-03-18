聘僱移工的雇主注意！依據《就業服務法》第52條規定，從事家庭看護工作的移工，在我國境內工作期間累計不得超過14年，而從事其他類別工作的移工則不得超過12年。但因新冠肺炎疫情仍未趨緩，勞動部基於國內防疫安全，調整放寬，對於聘僱許可即將屆滿的移工，雇主可再申請延長6個月的聘僱許可。 北市勞動局長陳信瑜說明，雇主可在原聘僱許可期間屆滿前後30日內，檢附申請書向勞動部申請「自原聘僱許可屆滿日起」延長6個月的聘僱許可，申請期間自即日起至6月30日止（以郵戳日為準）；延長聘僱許可，可減少人員跨境流動所衍生的風險。 陳信瑜指出指出，另外先前從未向勞動部申請延長聘僱許可的雇主，導致移工聘僱許可已屆滿、卻尚未返回母國者，今年4月10日前，也可檢附申請書向勞動部申請「自申請日起」延長6個月的聘僱許可。 陳信瑜提醒，若雇主沒在原聘僱許可期間屆滿前後30日內申請，或是在4月10日前替移工提出延長聘僱許可的申請，仍可在超過這些期限後的15日內，向勞動部補行申請，但僅以1次為限。 北市勞動局提醒，補行申請的截止日一樣至今年6月30日止（以郵戳日為準），有需要的雇主請把握時間、準備好申請文件，向勞動部提出申請。 圖說：在我國境內工作的「其他類」移工聘僱年限屆滿12年，以及從事家庭看護工作的移工聘僱年限屆滿14年者，因疫情緣故，雇主可再申請延長6個月的聘僱許可。

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