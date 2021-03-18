中國大陸推出對台「農林22條措施」吸引人才、技術前往。行政院發言人羅秉成今（18）日表示，這是單方面操作的兩面手法，民眾應該可以看得很清楚，「是不是包糖衣的毒藥，大家要警覺」。

大陸國台辦17日發布對台「關於支持台灣同胞台資企業在大陸農業林業領域發展的若干措施」，簡稱「農林22條措施」，就農林地、融資便利、資金支持、投資經營、研發創新、開拓內銷等面向提出具體支持措施，吸引台灣人才、技術前往。

羅秉成今天在行政院會後記者會回應說，台灣農產品質優良，在近年努力下，沒有把雞蛋放在同一個籃子裡，積極拓展各種外銷管道，所以蜜棗可以銷韓國、鳳梨可以進軍東京奧運。

羅秉成說，前陣子大陸片面藉故說台灣鳳梨有問題，但其實99％都沒有問題，連最嚴格的日本都能通過，卻藉此暫時停止進口，「這就是給你棍子，現在好像要給你蘿蔔」，這是單方面操作的兩面手法，民眾應該可以看得很清楚。

羅秉成說，農委會昨天已說明，這是新瓶裝舊酒，實際上是「名為惠台，實為利中」，大陸農業在秋行軍蟲肆虐、非洲豬瘟危害下也很困難；名為惠台，「是不是包糖衣的毒藥，大家要警覺」。

羅秉成表示，大陸前面先給你教訓，單向農產品禁止進口，現在又回頭給你22項投資、開發，民眾不要掉以輕心，一定要提高警覺。

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(工商 )