許多人都有換工作的經驗，但除了條件之外，是不是還需要一些運氣？有名從事金融業的網友PO文求助，自己擁有金融證照8張、多益750分，還有銀行櫃檯及理財工作的經驗，照理說換工作並非難事，想不到投出履歷，想找總行內勤和財富處職缺，結果竟然半個月連「已讀」都沒有，更不用說面試機會，真的很傻眼，有金融業經歷、證照也夠，英文也中上程度，「我這樣到底還缺什麼」？

熱心網友也紛紛留言回應「運氣不好可能也是原因之一，但說實在的跟你一樣擁有這些條件的人，我認為不在少數」、「有些很吃學歷」、「履歷可能有問題」、「條列式列舉在職期間的表現，最好能數字化量化，讓人資在看履歷的時候能一目了然」、「譬如說當理財的時候，業績平均達成率多少，最高的那個月達成率多少」。

根據1111人力銀行公布的「企業第2季徵才意向」調查發現，將近7成3的企業規劃在第2季開出職缺，進一步從產業交叉分析，徵才意願最高的企業分別是資訊科技業、營建不動產業以及金融業。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，與國際接軌趨勢下，去年獲利創下新高的金融業，也在近期大幅度開出各式職缺，因應跨國金融與數位金融的發展，除了過往需求的金融專業人員，求職者若同時具有科技知識背景，正好契合目前各金控集團最想攏絡的新興專業人才。

黃若薇建議，金融從業人員的「學歷」與「語言」都有一定水準，工作表現講求績效與數字，一直以來競爭力道並不低，建議原PO的履歷不妨稍做修改，以完整有組織的方式，重點陳述過往在職場的經歷，以及對其企業的貢獻等，會比較容易受到人資部門青睞。

(中時新聞網)