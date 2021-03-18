少子化浪潮衝擊了台灣的高等教育，除了少數私立學校面臨退場壓力，前段班的國立大學在教學面及產業面都不斷升級，其中，位於基隆的國立臺灣海洋大學近年來與在地海科館密切合作，致力於推廣海洋教育，臺灣海洋大學校長許泰文受訪時表示，海大致力海洋教育、保育與學術研究，開創多元管道培育優秀人才，將持續與海科館合作，推動海洋教育，永續海洋。

許泰文校長表示，為了深化海大與在地產業的連結性，讓民眾在深度沉浸未來科技的同時，能對海大未來的發展走向有更深層的認識，自10月起將與海科館合作展出常態性展覽，針對綠能科技、循環經濟及智慧安全3大技術主軸，帶入海大技術領域多樣風貌。

其中綠能科技結合科普教育展示離岸風電機，還有多項波浪發電裝置模型，而循環經濟主題則以冉繁華特聘教授為首，推出海大魚藻共生系統並展現基隆在地魚食文化教育。同時將於潮境智能海洋館展出螢光特展，以新型態展示海大技術研發之特殊性螢光物種，同時使用VR裝置與互動式體驗，呈現智慧安全鏈結基隆智慧船舶及智慧港安城市規劃。

海大同時也與TUN大學網合作，將海大各學院特色完整呈現，包括海洋科學與資源學院、海運暨管理學院等7個學院，從科系錄取分數、未來發展方向、入學攻略到畢業出路，詳實呈現。

將各系所的資訊，開放給有意就讀海大的學子參考，以「水產養殖系」為例，課程開設方向與內容隨國際趨勢、產業需求與技術發展而有所調整，早已跳脫水產養殖的舊思維，朝向精緻、無毒、國際化發展，讓選讀水產養殖系的畢業生走出更寬廣的道路。

不只單一系所，TUN大學網也可同步搜尋到全台各大專校院系所的訊息，為準備進入大學的莘莘學子導航，更給予即將面臨就業、升學等不同人生方向的學子們，在人生的關鍵時刻，提供完整的資源。

(中時新聞網)