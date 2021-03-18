外銷出口的金鑽鳳梨規格至少是「上品」，再從中精挑細選。（周麗蘭攝）

雲林縣府農業處長吳芳銘透過友人替雲林鳳梨爭取到外銷香港訂單，今（18日）從古坑鄉永興果菜生產合作社封櫃1680箱、16.8公噸金鑽鳳梨，鳳梨熟度約7分，全程低溫10度至12度冷藏，船期1天就到，預計一周就可在外國上市。

18日外銷到香港的一只40呎貨櫃、1680箱古坑鳳梨，全程以低溫10度至12度運送，每箱10公斤、每箱6顆，每箱產地價380元，價格比去年稍高，因目前還不到盛產期。

鳳梨農採收7、8分熟鳳梨，稍清洗頭部以降低中心果實溫度，拉長保鮮期但不至於破壞成熟速度；整理、套袋、貼標籤、裝箱、預冷，貨櫃也當成冷鏈的體系，使鳳梨在適合的溫度冬眠延長賞味期。

貨櫃也是冷鏈體系之一，全程低溫冷藏，使鳳梨冬眠延長賞味期，這次出口的是40呎貨櫃，比小三通規模還大。（周麗蘭攝）

吳芳銘表示，本次出口的是第一次合作對象，相信雲林古坑鳳梨的口感上一定讓顧客驚豔，繼續爭取後續的訂單。這次出口規模比小三通的20呎貨櫃550箱多2倍多。

吳芳銘說，只要克服保鮮技術的困難都可以出口，往年台灣鳳梨主要銷往大陸也是因保存不易，目前正在爭取日本、東南亞訂單，以海運方式出口，保存技術必須到位，加上金鑽鳳梨頭部有做裁切，不太適合長途運輸，若沒做好溫控與保鮮可能會造成發霉、黑心。

他強調，隨市場不同，口味的需求喜好也不同，必須根據各個目標市場做相關因應，包括運輸方式，出口規格至少是「上品」，再從中精挑細選，為克服檢疫問題，必須水洗或噴槍整理。

交貨的鳳梨果農徐永育說，前年種1.5甲地，去年擴為3甲，沒想到碰上中國大陸停止進口台灣鳳梨，目前能做的還是把鳳梨顧好，其他隨遇而安，他的鳳梨往年也有外銷到大陸，管理方式已經純熟。

徐永育說，今年鳳梨可能會爆量，屏東台糖地有集團租地大面積種，爆量最多的可能是屏東鳳梨。

縣長張麗善今（18日）親自主持鳳梨封櫃儀式表示，副縣長謝淑亞、農業處長吳芳銘、古坑鄉長沈勝騰、古坑鄉農會總幹事袁誌謙、永興果菜生產合作社主席黃威騰、古坑鄉代表賴嘉濱等人見證。

張麗善說，雲林鳳梨盛產期是四、五月，估計有2萬公噸，主要產地是古坑、林內、斗六，縣府已建構「雲林良品」網路預購平台，提供公司行號、企業團體預購，並積極爭取外銷訂單，外銷到香港即是一例。

(中時 )