這陣子春天的感覺越來越明顯，3月20日節氣即將走到「春分」，國際天星命理風水專家邱彥龍強調，這是一個全球重要關鍵的節氣，將影響2021年國際間3月到9月的運勢。

《易經‧大壯卦‧象曰》：「雷在天上，大壯，君子以非禮弗履。 」從3月20到4月4日這段期間，行事若過於衝動、快速，必帶來災禍，投機取巧及自以為是者必受天地人鬼神的責難，全球都須防範。

邱彥龍指出，春分這段時間，火星暴衝於雙子座，國際間3月到9月底， 各國元首、地區領袖等政府行政官員，還有大企業家、知名人士，態度皆會顯得更為強硬，誰都不讓誰，將會導致金融、股市突如其來的大漲大跌，國家、法人、券商跟金融巨鱷們得利，但散戶們可要小心了。

另外，緬甸軍政府持續鎮壓民眾，會有更大的傷亡。而各國政府規劃的稅收、震撼方案也將陸續出爐；不論軍備研發展示以及太空科技競爭將趨積極；各國間軍事行動頻繁劇烈，相互恐嚇壓制，海、空軍調動移防佈局氣氛詭譎，只是最後可能雷聲大雨點小，徒讓軍火商賺飽飽。

邱彥龍進一步提醒，春分這段期間，不論是人、危險物品、飛行器、汽車、高空纜車、纜繩、吊橋、電梯、工安等意外事件將頻傳，任何人事地物，有高低落差都要特別注意，最好定期保養，小心人員傷亡。

此外，全球都要小心嚴重的陸、海、空交通意外；全球火災、爆炸事件層出不窮，任何交通運輸、草原、山林、油井、化學、電器、氣爆等問題也需留意；印度及其他國家3月到9月底內要小心雷擊傷亡、喪命事件眾多。

雖然這段期間槍枝、毒品、仿冒品氾濫，但走私、軍警緝捕則會交出亮眼的成績單；邱彥龍更提醒，國際新冠病毒防疫不能鬆懈，病毒已經學會欺騙，正在潛伏變異或抗藥免疫，檢驗試劑與疫苗需要再進化。

春分這段節氣，全球感情世界紛亂，三角、多角關係糾纏不清，性變態、性侵、性暴力、渣男、渣女、性騷擾，家庭、校園、幼童、社會暴力事件眾多，仙人跳、網路騙財騙色一堆，需要集眾人之力，止惡揚善，相互幫助還給社會乾淨無紛擾的地球。

(中時新聞網)