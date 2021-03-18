立法院衛環委員會今日處理臨時提案，其中國民黨、民眾黨立委共同提出成立疫苗採購調閱專案小組（第9案）的表決以5比5打成平手，主席陳玉珍投下關鍵一票後通過，引發民進黨立委不滿，陳玉珍也離席2小時。民進黨團書記長羅致政特別點出指揮官陳時中，批評陳的離席讓指揮官無奈地苦坐呆坐，對官員和人民不公平。下午將近4點半時陳玉珍回到現場，並在4點37分宣布散會。

陳玉珍離席後，民進黨召委陳瑩指出，我們不是阻撓委員會的進行，希望繼續開會，但是開會要按照程序，我們提出程序問題所以要處理，第9案是有瑕疵的，需要重新表決，但是主席一一直不願意處理，還要藉著上廁所聽候黨團指示，呼籲陳玉珍回來處理程序問題，「協尋陳玉珍召委，趕快回來開會」。

羅致政表示，召委宣布休息1小時後，承諾要處理後續的程序問題，但是沒有處理，還逃避，不開會也不散會，更糟糕的是理由是黨團繼續開會，不僅違背了召委的職責，更重要的是她所做的一切只為了黨團的需要，她應為委員會負責而不是為黨團，他不能接受，加以譴責。

羅致政說，臨時提案唯一做的事問官員意見，但是真正要問的是委員有沒有意見，官員沒有看到全文，委員也沒有，表決後我們表達異議，但陳玉珍使出拖延戰術，試圖矇混過關，散會動議也不處理。我們最重要的指揮官陳時中，只能無奈地苦坐呆坐，這不公平，對官員和全國人民不公平，我們加以譴責。

對此，陳時中表示，這是第一次與遇到這樣的情況，下午的時間本來就有留下來，不過就是會有點無奈，部的主管都在這裡，時間耗費也不是辦法，我們有責任義務來備詢，但是要不要開會應該更明確。

約在下午4點半，陳玉珍返回衛環委員會現場，約在4點37分表示，依其他立委的意見提出散會動議，宣布散會。

(中時 )