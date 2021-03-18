工業電腦廠凌華(6166)董事長劉鈞今（18）日表示，隨著疫情干擾程度降低，客戶需求已經「醒來」，首季接單年增達4～5成，需求相當強勁。雖然零組件缺料程度加劇、坦言搶料壓力頗大，但仍樂觀看好今年營運表現一定會比去年好。

凌華尚未公布2020年財報，受新冠肺炎疫情影響，去年自結合併營收96.36億元，較前年104.95億元減少8.18％，為近4年低點。2021年前2月自結合併營收12.55億元，較去年同期14.26億元減少12.02％。

不過，凌華去年底法說時預期，今年4大市場需求均可望顯著復甦，帶動營運U型復甦。其中，歐洲及中國大陸成長動能續強、北美及亞太區可望同步回溫，加上4大地區合計已取得97個設計導入（Design Win）專案，營運可望重返成長軌道。

劉鈞今日接受媒體聯訪時表示，去年首季因有規模達5～6億元的通訊專案訂單出貨，墊高比較基期，使前2月營收還看不出成長力道。實際上今年以來接單動能顯著轉強，首季接單年增達4～5成，市場需求相當強勁。

劉鈞認為，從市場訂單需求強勁回升，可見隨著疫情干擾程度降低、客戶需求已經「醒來」，看好3月營收成長動能可望開始增溫，第二季因去年同期比較基期較低，亦可望繳出「雙升」佳績，今年營運表現一定比去年好。

不過，劉鈞也坦言，目前零組件缺料情況加劇，於現貨市場搶料的壓力頗大，其中關鍵零組件中以博通及高通的晶片短缺狀況最重。面對採購等成本上升，第二季亦將調漲產品報價5～10％因應。

對於各地區需求復甦概況，劉鈞指出中國大陸今年需求持續強勁，首季部分訂單來自中國大陸生產設備拉貨，據悉與蘋果mini LED相關。同時，中國大陸針對小基站設備開始招標，預計第三季開標，凌華與當地業者合作爭取，需視得標結果才能推估後續出貨規模。

(時報資訊)