美聯儲主席鮑威爾在昨天的FOMC會議上，沒有發表新說法，重申央行在經濟出現實質性改善前會按兵不動，跟前瞻性指引一致。瑞銀認為，美國就業增長在未來數個月將非常強勁，足以讓FED在年末前宣布縮減買債計劃。至於加息的門檻較高，瑞銀相信美聯儲保持利率不變直至2023年末，但目前市場進入2023年加息3次的預期。

瑞銀提醒投資人必須密切關注經濟復甦的發展，實際增長及通膨一旦意外升溫，央行將相應調整政策的節奏，恐會加劇市場震盪。

摩根投信環球市場策略師林雅慧則分析，美國聯準會本次會議維持每月購買1200億美元資產購買計畫不變，包含800億美元公債和400億美元的機構抵押貸款證券(MBS)。雖然未推出扭轉操作(Operation Twist)，但主席鮑威爾指出聯準會需要看到實際的通膨實質性且持續超過2%目標，而非預期將超過2%，之後才會開始採取緊縮貨幣政策，目前並非討論縮減購債力道的時機，未來若考慮縮減量化寬鬆(QE)聯準會也將發出明確通知。整體來說，2023年之前不升息仍是目前普遍共識。

林雅慧認為，在基期效應及需求面逐步好轉下，通膨將推高債券殖利率進一步走高，債券投資者仍宜調整存續期間控制利率風險，具較高收益及違約率改善的高收益債、信用債相對較受青睞。另一方面，殖利率走升反映成長優於預期，加上企業獲利表現看俏，將加速股票投資多元輪動契機，相對偏好景氣循環題材、美國、亞洲市場等中長期投資契機。

(時報資訊)