小米今(18)日在台灣推出旗艦新機小米11，是全球首發搭載高通Snapdragon888，由於先前小米11在大陸銷售首日就衝上逾30萬支，這支手機也是小米首次在台灣售價超過2萬元的產品，劍指5G旗艦高階市場。

小米台灣今日正式宣布推出全新5G旗艦機小米11，集結全球頂級旗艦功能於一身，全球首發搭載高通Snapdragon888 5G行動平台，同時擁有電影級1億800萬像素的AI三鏡頭專業相機，更配備WQHD+ 2K超高解析度6.81吋120Hz四曲面AMOLED螢幕、Harman Kandon音效立體雙揚聲器，支援55W有線及50W無線快充，兼具出色的處理效能、相機功能及影音體驗。小米11之前在大陸市場第一天開就銷售了逾30萬支，除大陸主要市場外，其他開賣市場還有西歐、東南亞等。

小米業務總監蔣坤揮今受訪時表示，小米今年對台灣市場的目標一定是持續成長，手機因為之前一陣子都沒有在台灣銷售新品，所以今年也會更努力，小米除了5G外，今年也持續還會有4G手機導入台灣市場，在規劃商品上還是以消費者需求為導向，小米在5G產品比重上沒有特別去算，但5G絕對是個趨勢。

通路上布局，蔣坤揮表示，小米今年會繼續一步一腳印將線下門市補齊，在還沒有門市的縣市繼續努力，擴展更縝密的生態鏈，目前小米總計有3家直營門市、18家授權門市，目前小米線上、線下、電信商等產品銷售比重約是各為三分之一，相當平均。

小在產品結構上，也分區布局，瞄準不同消費需求族群，像小米11走的就是黑科技旗艦機，紅米則主打追求性價比，未來紅米也會引進5G機款到台灣，高中低階都會有產品；非手機生態上，今年也會持續引進新品，之前65吋顯示器產品就賣得很好，在這個尺寸已經擠進同類產品前2名，今年預計還會引進別種尺寸。

小米11提供天際藍、午夜灰、雲朵白三種顏色，提供8GB RAM + 256GB ROM，售價為21,999元，購機即享總價值超過4千元的免登錄超長2年保固與1年內1次免費螢幕維修，同時小米11更為小米台灣所有手機中首款享有維修免費到府收送服務。自3月19日起至3月28日止，小米11開放全通路限量預購，於4月2日起陸續於全通路開放領機。

(時報資訊)