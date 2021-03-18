芬蘭電信設備製造商諾基亞(Nokia)18日表示，預估2023年自己將比市場成長更快，營益率屆時也可望增至10%至13％之間。

諾基亞指出，自己有一個清晰且詳盡計劃可將業務重整，提高競爭力並居於擴大所投入市場中的領先地位。

諾基亞強調，這項計劃將使自己在2023年時，能夠達到兩位數字的營益率。之前，諾基亞曾把2020年營益率財測目標，從9.5％下調至9％，同時，2021年的營益率設定在7%與10％之間。

諾基亞現任執行長，為2020年8月就任的倫德馬克（Lundmark）。之前，因公司策略失準，導致5G網路設備銷售方面，跑輸競爭對手瑞典的愛立信（Ericsson）與中國大陸華為（Huawei）。

為了贏過這些國際同業，諾基亞16日才宣布要轉型重整，未來業務將大大放在5G，雲端與數位基礎架構上。但組織轉型要犧牲的卻是旗下員工，因為未來2年將裁員約1萬名左右。

(時報資訊)