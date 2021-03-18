元太(8069)2020年今天召開線上法說會，該公司2020年稅後淨利36.03億元，獲利創下2012年以來新高，每股盈餘0.89元。展望今年，公司認為，電子書閱讀器(eReader)、電子紙筆記本(eNote)因疫情宅經濟、遠距教學需求，成長動能將持續延續至到今年，第1季及第2季都可望呈現成長態勢，上半年優於去年同期，全年成長幅度需看新產能開出及缺料影響而定。

元太指出，2020年全球受新冠肺炎疫情影響，全球經濟與供應鏈面臨嚴峻衝擊與挑戰，公司謹慎因應並積極超前佈署，全年營收153.6億元，合併稅後淨利36.0億元，都維持成長態勢。另外，營業利益相較2019年大幅攀升230％，主要因為在電子書閱讀器、電子紙筆記本、電子紙貨架標籤，及電子紙看板等應用的市場強勁需求，公司並有效管理成本費用所致。股東權益報酬率亦逐年穩定提升至11.6％。

2020年電子書閱讀器與電子紙筆記本等兩項業務成長，其成長動能將持續延續至2021年。而受疫情影響導致賣場可運用人力顯著減少，加速零售業者導入電子紙貨架標籤(ESL)系統，以達到大幅減少門市人力，強化線上線下同步變更價格的趨勢，因此，即使在疫情可能趨緩的情況下，電子紙貨架標籤市場成長依舊強勁。

元太推出彩色技術包括，應用在電子紙標籤的E Ink Spectra黑白紅及黑白黃三色電子紙；E Ink Gallery Palette全彩電子紙；E Ink Gallery應用於電子紙廣告看板；彩色印刷電子紙E Ink Kaleido則應用在彩色電子書閱讀器及筆記本。最新一代彩色印刷電子紙(New Kaleido)除較上一代以三倍的色域創建更多飽和圖像外，更採用新一代電子薄膜讓翻頁速度更快並具備有播放動畫與影片的能力，滿足數位教科書與繪本需求。E Ink Kaleido Plus已於3月上旬宣布量產出貨，品牌客戶亦分別推出7.8吋彩色電子書閱讀器及彩色電子紙筆記本。

展望2021年，元太將積極進行電子紙擴產計畫，2020年底公司宣布於新竹廠擴增2條電子紙薄膜產線之後，日前董事會通過於新竹廠再擴充第3條及第4條(H3&H4)生產產能，以因應未來市場持續成長的需求。

元太新增4條產線將陸續執行，計畫在2021、2022、2023年開出，產能會有數倍增加。但現在面臨情況是內部產能吃緊之外，外部的驅動IC同樣吃緊，如何利用內部資源和追料增加產出是一大課題。公司資本支出2020年約7.5～8億元，預估今年資本支出約是去年的兩倍。

(時報資訊)