大陸女星朱珠因曾連續8年入選「全球百大最美臉孔」受到關注，更以東方美外型勇闖好萊塢，還與尤文圖斯老闆、法拉利總裁拉波埃爾坎傳出戀情；朱珠在今（18）日被爆出結婚，她沒有變成總裁夫人，對象只是一名圈外人，老公身份也立刻遭起底，長相英俊外更是學霸，目前是清華大學美術老師。

36歲朱珠近年拍了不少電視劇，不久前在《贅婿》裡也有亮眼表現，雖然不是女主角但仍深受觀眾喜愛，也讓外界更期待她的新作品；但今日知名主持人陳正飛分享參加婚禮的照片，網友細看穿著浪漫白紗的新娘居然是朱珠，從她的臉上洋溢滿滿的幸福感。

朱珠結婚照在微博瘋傳。(圖/ 摘自微博)

朱珠結婚消息馬上在微博引起討論，知情人士透露，朱珠的婚禮在北京舉辦，因疫情影響，她只邀請一些親朋好友，過程溫馨又浪漫；但不少網友震驚的是把朱珠娶回家的不是法拉利總裁拉波埃爾坎，是一名素人帥哥。

朱珠過去差點成為總裁夫人。(圖/ 摘自微博)

馬上有一些網友找出朱珠老公身份，新郎叫做王昀佳，比朱珠小2歲，目前是清華大學美術系老師，畢業於英國曼徹斯特大學，也是一個西裝品牌的合夥人；網路上也瘋傳朱珠老公正面照，是一名陽光高壯的帥哥，不少粉絲熱情給祝福，「希望那麼好的女孩繼續幸福下去」。

(中時新聞網)