為圓田徑夢，遠從馬來西亞跨海來台，就讀台師大體育系的陳同學，目前正面臨大四畢業求職的正面考驗。陳同學面帶喜悅的說，某天走在路上看到1111人力銀行的求職廣告，覺得自己正好有謀職需求，再加上最近剛好從台北搬往台中居住，就上網瀏覽工作並了解中部的就業市場，藉以找出適合自己的定位，沒想到滑過幸福企業專區，只是順勢參與幸福企業票選活動，竟然因此抽中1萬元，令他非常訝異。

目前就讀大四的陳同學表示，雖然熱愛田徑的競賽衝刺感，但也非常慶幸當初有跨海遠征來台讀書，全球籠罩疫情之下的台灣是相對安全，求學期間她累積許多寶貴的實習經驗，她說，「我也有試用1111人力銀行的九大職能星測驗，發現自己的特質很適合做文書處理」，從田徑場退下後，她計劃將體育當作興趣項目，也不排除在健身房擔任鐘點教練，會拿出田徑競賽的積極度，在職場上學習衝刺，未來希望可以找到適合的行政職，盼在充實的語言優勢下，朝高階主管秘書邁進。

(中時新聞網)