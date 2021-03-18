初春必吃的甜點絕對少不了酸甜可口草莓系列！以日式舒芙蕾走紅的屋莎鬆餅屋推出春日限定的紅寶石櫻花鬆餅，日本超人氣吐司IVORISH也有招牌的莓果法式吐司，台灣超人氣甜點品牌微熱山丘更與世界冠軍興波咖啡聯名推出草莓蘋果酥禮盒，準備席捲大票甜點迷的心。

▍Woosa 屋莎鬆餅屋

以日式舒芙蕾厚鬆餅走紅的「屋莎鬆餅屋」也推出春日限定的紅寶石櫻花鬆餅！光是入口即化的綿密鬆餅就很誘人，這次驚喜加上新鮮草莓與卡士達醬，更以來自比利時天然經典粉紅寶石巧克力，製作成夢幻的粉紅鏡面，只見整片巧克力瀑布滑落於鬆餅，光看就給十足戀愛感。

紅寶石櫻花鬆餅驚喜加上新鮮草莓與卡士達醬，更有夢幻的粉紅鏡面巧克力瀑布。（圖／楊婕安攝）

紅寶石巧克力本身帶有濃郁莓果香，加上微酸口感超討喜，是一道風味獨特的大人感甜點，每日採取限量供應。除此之外，更推出春日櫻花系列飲品，有櫻花抹茶與櫻花咖啡2款選擇，完美的漸層設計讓人彷彿置身於幸福花綻中。

除了鬆餅外，更推出春日櫻花系列抹茶與咖啡2款飲品。（圖／楊婕安攝）

▍IVORISH

日本超人氣吐司「IVORISH」，自從進駐台中港三井OUTLET後人氣居高不下，在千呼萬喚下終於插旗台北信義區！即日起到9月30日正式在新光三越A11展開慢閃活動，除了最受歡迎的綜合莓果法式吐司、庫克太太三明治、經典楓糖法式吐司3款口味，更是跨界邀請日本富山日料名店「粋鮨」推出「奶油菠菜燻鮭魚法式吐司」，搭配使用20公斤的鮭魚骨熬煮的鮮魚巧達濃湯，喝得到大海鮮味與濃郁魚香， 口感多層次卻不膩口令人相當驚艷。

日本超人氣吐司「IVORISH」最受歡迎的綜合莓果法式吐司。（圖／楊婕安攝）

另外也與台灣著名的茶館「七三茶堂」合作推出「半生熟烏龍珍珠奶茶法式吐司」，有台味滿分的烏龍珍珠及卡士達醬，最後放上烏龍奶茶冰磚，超推薦等待冰磚融化在吐司上一起吃！只要在席內區用套餐都會附上一壺七三研磨茶， 共有炒菁綠茶、半生熟烏龍茶及大小葉紅可以挑選，茶控們千萬別錯過。

近期跨界邀請日本富山日料名店「粋鮨」推出奶油菠菜燻鮭魚法式吐司（右下），也與台灣「七三茶堂」合作推出半生熟烏龍珍珠奶茶法式吐司（左）。（圖／楊婕安攝）

▍微熱山丘 X 興波咖啡

台灣超人氣甜點品牌「微熱山丘」，與2020年入選全球最佳咖啡館「Simple Kaffa 興波咖啡」聯名推出2021春季限定禮盒，以酥皮淋上法芙娜草莓調溫可可的「草莓蘋果酥」，搭配WBC世界咖啡師大賽冠軍吳則霖特選的「中深焙古吉日曬」咖啡掛耳包，禮盒印上春櫻粉、青草綠與天空藍的潑墨抽象畫作，從視覺到味覺都萌翻天，是今年春季最療癒的甜點組合。

草莓蘋果酥內餡以日本青森縣紅玉蘋果糖漬慢煮製成，外層更有甜美滑順的可可，口感一拍即合十分清爽。（圖／楊婕安攝）

草莓蘋果酥內餡以日本青森縣紅玉蘋果糖漬慢煮製成，保留紅玉蘋果的酸甜與清脆，搭配上金黃酥皮，再手工淋上法國法芙娜草莓可可，外型是誘人的水滴狀搭配檸檬糖霜，如同花瓣紛紛的春日意象，一口咬下吃得到酸甜爽脆的蘋果果丁，更有甜美滑順的可可，口感一拍即合十分清爽。

特別建議以一口草莓蘋果酥佐一口古吉日曬咖啡，讓甜點與咖啡的層次不斷轉換。（圖／楊婕安攝）

吳則霖表示，此次合作精選批次衣索比亞古吉咖啡豆，獨家使用中深烘焙方式，讓咖啡沖泡後同時擁有草莓果醬、蘋果泡泡糖、鳳梨、黑巧克力、焦糖香氣的風味，能呼應蘋果內餡的酸甜芬芳。中深的焙度讓咖啡的油脂和焦糖太妃香氣，在咀嚼酥皮時能更搭襯發酵奶油的濃郁，有別於單一品嚐單品咖啡的方式，特別建議以一口草莓蘋果酥佐一口古吉日曬咖啡，讓甜點與咖啡的層次不斷轉換。

禮盒印上春櫻粉、青草綠與天空藍的潑墨抽象畫作，從視覺到味覺都萌翻天，是今年春季最療癒的甜點組合。（圖／楊婕安攝）

(中時新聞網)