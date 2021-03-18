義享時尚廣場引入饗賓集團頂級日式料理吃到飽「旭集」，大打食力戰。（柯宗緯攝）

義享時尚廣場引入饗賓集團旗下3個品牌，大打食力戰。（柯宗緯攝）

義享時尚廣場3月20日將試營運，但目前仍在趕工中。（柯宗緯攝）

義享時尚廣場3月20日將試營運，導入全台最新一站式購物專門店「iGlamour 愛‧迷人」，以超過 400 坪空間打造彩妝、保養、香氛、髮品及美妝小物五大專區。（柯宗緯攝）

義享時尚廣場3月20日將試營運，導入全台最新一站式購物專門店「iGlamour 愛‧迷人」，以超過 400 坪空間打造彩妝、保養、香氛、髮品及美妝小物五大專區。（柯宗緯攝）

南霸天漢神巨蛋老神在在，面對對手強勢來襲，照著自己的步調走。圖為去年週年慶造勢大會。（柯宗緯攝）

南霸天漢神巨蛋去年業績141億元，今年春節人潮絡繹不絕。（柯宗緯攝）

萬所矚目的北高雄新百貨「義享時尚廣場」20日將試營運，18日媒體團搶先踩線直擊，但部分櫃位仍在裝潢，業者加緊趕工中，有把握能在周六前完成；整館全年目標上看100億大關，預計最晚今年第3季櫃位全補齊。義享廣場開業，也被視為正式向南霸天漢神巨蛋宣戰，但漢神老神在在，樂見同業競爭將市場的餅做大。

義联集團斥資370億打造的義享天地，分為A、B兩館，堪稱高雄史上最高規模與金額開發案。A館朕豪大酒店去年底開幕，同棟義享時尚廣場20日將試營運，興建中的B館結合商場、數位影城及商辦最快2023年營運。

義享時尚廣場櫃位初期只會先達到8成滿，陸續才會補上，首波將開出308家品牌，114家、逾3成為餐飲品牌，打造「食霸級」美食新地標，與多家大型餐飲集團合作，導入饗賓集團、泉成、米塔、馬辣旗下新品牌或人氣店，以及首開南部或全台獨家店，大打「食」力戰。

包括饗賓集團頂級日式料理吃到飽「旭集」，為台灣二號店，最貴時段要價逾2000元。尊榮五感式服務「問鼎皇上吉祥宮廷火鍋」、燒肉同話全新吃到飽店鋪「燒肉同話 INFINITY＆」與韓國燒肉首選「花韓燒」。

義享指出，主力目標瞄準新世代客層，20至30歲及都會女性，因此也導入全台最新一站式購物專門店「iGlamour 愛‧迷人」，以超過 400 坪空間打造彩妝、保養、香氛、髮品及美妝小物五大專區。

對於與南部龍頭百貨漢神巨蛋戰火一觸即發，義享廣場認為，義享座落在愛河之心附近，現在北高也是人文發展的新興地，可以協同附近商場，大家一起把商圈做好，讓高雄人驕傲。

漢神巨蛋2020年業績141億，不畏疫情繳出亮眼成績單。面對競爭者來勢洶洶，業者表示，目前高雄人口持平，若從整體高雄發展來看，可創造就業人口，吸引北漂族返鄉，對高雄發展是有所助益。

漢神巨蛋指出，公司有既定要做的策略，沒有受到義享廣場開幕有太大影響，今年會做幾件事情，包括數位升級，更強化會員經營，也預計將從今年第4季開始，進行2008年開幕以來，首度包括一樓、二樓等共五個樓層的大規模改裝計畫，完成後必將成為業績成長新動能。

漢神巨蛋也有信心說，漢神餐飲品牌力蠻強的，在食、衣、娛樂等各方面滿足顧客消費需求，大家經營不同方向的顧客，希望把市場的餅做大，除了本地客群外，未來也能吸引更多外來客、觀光客消費。

(中時 )