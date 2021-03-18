逛街民眾單筆消費滿888元，即可兌換「台灣金鑽鳳梨」1顆。（許哲瑗攝）

大陸暫停進口台灣鳳梨，農友面臨銷售困境，新北市農業局18日起媒合百貨公司響應鳳梨團購，其中遠東百貨拋磚引玉，率先訂購5公噸、價值20萬元的鳳梨，且逛街民眾單筆消費滿888元，即可兌換「台灣金鑽鳳梨」1顆，讓有需要的人享受鳳梨的美味，送愛心也呷甜甜。

新北市農業局長李玟、遠東百貨總經理徐雪芳今在板橋大遠百，出席「遠百挺小農 愛鳳梨旺起來」記者會，攜手宣傳遠東百貨相關鳳梨行銷活動，邀請民眾逛精品百貨也力挺在地農友。

「新北市是農友最堅實的後盾！」李玟表示，新北市擁有403萬人口，可說是全台最大的消費地，最近遭遇困境的鳳梨透過新北市的團購機制，銷售已達230公噸，非常感謝新北市政府「好鄰居」的遠東百貨熱情響應，率先訂購5公噸、價值20萬元的鳳梨，還捐贈50盒的鳳梨酥給新北市的弱勢家庭。

徐雪芳表示，遠東百貨力挺在地小農，為了協助鳳梨銷售，特別採用鳳梨作為消費滿額禮，3月19日至3月22日凡憑HG卡至全館當日單筆消費滿888元，即可兌換「台灣金鑽鳳梨」1顆，每日限量250顆，讓大家逛街血拼之餘，也能將酸甜美味的鳳梨帶回家享用。

「逛百貨學做鳳梨創意料理！」徐雪芳介紹，遠東百貨於3月18日至24日推出鳳梨主題市集，以及各式鳳梨料理達人實演秀上菜，示範鳳梨創意料理，教導消費者鳳梨入菜小秘訣，歡迎大家來遠東百貨走走逛逛。

新北市果菜運銷公司劉來通董事長表示，在新北市民的踴躍支持下，近期鳳梨銷售暢旺，未來4、5月的鳳梨盛產期也將視產地銷售情形，推出新的銷售方案。

(中時 )