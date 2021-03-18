苑裡西平里出水海岸線「抹茶石海岸」提前報到，綿延約200公尺的抹茶海岸線，宛如散落海岸邊的綠寶石。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

媲美北海岸「老梅綠石槽」，苗栗縣苑裡鎮去年爆紅的「抹茶石海岸」，今年提早報到，季節限定美景，退潮時吸引遊客朝聖，鎮公所爭取交通部觀光局補助，將串聯台61線濱海景點形塑觀光綠徑，鎮長劉秋東表示，未來將改善抹茶石海岸景點休憩設施，待鎮民代表會同意墊付案，即可啟動設計及發包作業。

苑裡西平里出水海岸線「抹茶石海岸」去年在網路爆紅，綿延約200公尺的抹茶海岸線，宛如散落海岸邊的綠寶石，夕陽西下時更顯翠綠動人。苗栗縣政府文觀局指出，每年3到5月東北季風減弱，石灰質溝槽上會附滿石蓴、海髮絲等海藻，形成「綠石槽」景觀，今年因氣候因素綠石槽提前出現。

前西平里長陳薈茗指出，今年大約2月初就能看見綠藻攀附在潮間帶石頭上，現在範圍更廣，不過抹茶石海岸美麗風景只能在退潮時欣賞，許多遊客沒看準時間撲空。葉姓民眾表示，去年她散步到出水海岸，意外發現這片美景，前幾天舊地重遊感覺顏色比去年更鮮豔，但數量大概要等到4月才會最多。

苑裡西平里出水海岸線「抹茶石海岸」提前報到，綿延約200公尺的抹茶海岸線，宛如散落海岸邊的綠寶石。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮西平里「抹茶石海岸」，今年因氣候因素提早報到，退潮時可見潮間帶石頭布滿綠藻，夕陽下宛如綠寶石翠綠動人。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

苑裡抹茶石海岸爆紅，公所趁勝追擊向交通部觀光局提出旅遊環境營造計畫，要串連苑裡台61線濱海綠徑景點，獲觀光局核定總計畫經費1800萬元，其中432萬元為公所自籌款，公所18日表示，將向鎮民代表會提出墊付案，若順利通過就能啟動設計與發包作業。

苑裡鎮長劉秋東表示，依據遊客需求，將規畫於抹茶石海岸景區設置廁所、洗腳池等，並爭取UBike設站點。出水社區發展協會表示，去年抹茶石海岸因遊客眾多造成許多亂象，垃圾亂丟，去年曾1天清出200公斤垃圾，有寶特瓶、保麗龍等，數量很驚人，呼籲遊客賞景不忘淨灘，一起守護海洋生態。

(中時 )