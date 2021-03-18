大陸暫停進口台灣鳳梨，引發兩岸口水戰，也傷及農民。台南市議員謝龍介今(18日)在廣播節目再度批評政府政策。
謝龍介18日在廣播節目《中廣論壇》中談論鳳梨爭議時，表示現在農民大家都憂心忡忡，也質疑，那後面的芭樂、芒果、橘子等水果該怎麼辦？還是只有鳳梨受到影響呢？
不僅如此，謝龍介也坦言，現在害下面這些農民不知何去何從，接下來葡萄農也在哀哀叫，所以當政府沒有對症下藥，農民也無所適從。
(中時新聞網)
大陸暫停進口台灣鳳梨，引發兩岸口水戰，也傷及農民。台南市議員謝龍介今(18日)在廣播節目再度批評政府政策。
謝龍介18日在廣播節目《中廣論壇》中談論鳳梨爭議時，表示現在農民大家都憂心忡忡，也質疑，那後面的芭樂、芒果、橘子等水果該怎麼辦？還是只有鳳梨受到影響呢？
不僅如此，謝龍介也坦言，現在害下面這些農民不知何去何從，接下來葡萄農也在哀哀叫，所以當政府沒有對症下藥，農民也無所適從。
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