吳念軒、莫允雯在新戲大談姊弟戀。（粘耿豪攝）

台視、三立周日新偶像劇《戀愛是科學》18日舉辦首映會，該劇女主角莫允雯劇中與宥勝飾演離異夫妻，戲裡離婚的她，戲外去年也與籃球球星鍾秀鼐分手，她受訪時首度自白傾吐當時失戀的痛，坦言足足半年才走出情傷，期間甚至向經紀人請假兩個月無法工作，關在家裡靠著畫畫療癒，「就是把髒東西往外丟」。吳念軒則透露去她家聚餐時有看到她當時畫的一幅畫，感受到很強的負能量、覺得很不舒服，還提醒她「家裡掛這個不好吧，會帶賽」，沒想到有粉絲開價10幾萬想購買，且這幅畫還出現在劇組，成了她戲中角色的畫作。

莫允雯近期被傳和另一球星張宗憲有新戀情，她表示與對方真的是認識非常久、很好的好朋友，不諱言「他對我來說非常重要、是很好的人」，其實過去就一直出現在她的生活中的各種聚會，被問未來有沒有可能在一起，她不說死：「我會說不會，但經歷了2020的一切後，我無法說不可能，不敢再那麼鐵齒。」也坦言去年分手時，張宗憲和其他朋友一直在身旁陪伴她，兩人一直都是互相扶持陪伴的朋友，「他功能滿多的，可以很搞笑，又可以很安靜坐陪伴，人生要有這種朋友」，被問對方如有女友會在意嗎？她笑答「不用在意我的存在啊」。

她說，與前男友分手時當然有崩潰，坦言以前的自己很害怕崩潰這件事，覺得讓她很無力，「我很害怕無力、沒得控制，但後來發現，當你跌到最下面、崩潰、一切瓦解了，反而有種很大的力量」，情傷那段時間她允許自己崩潰、跌落，後來才有重新把一切能量收回的能力，現在的自己，已經允許自己受傷、接受不好的情緒，「一直反抗它反而不會得到真正療癒」。

年紀較長的葉全真則說，年輕時遇到感情挫折比較會面臨崩潰狀態，可能把自己關起來、躲在家裡，想辦法逃離，到了現在，比較能跟自己對話，其實不管是分手、離婚，都不要鑽牛角尖，「兩人會分開一定有原因，可能是自己不快樂或對方不快樂才分手，轉念想，既然分開，結論都是往好的方向走，也同時對兩人都有好處，至少不會再痛苦了，就會讓自己好過很多。之後也才有勇氣再去面對人、接受新的感情」。她說自己到了這階段已經進化，反而會化繁為簡、把事情想得很簡單，沒有像年輕人這麼多想法、也已經不去想太多了，「憑直覺去感受很多事，不要勉強別人或自己」。

黃薇渟也坦言前一陣子面臨滿可怕的情傷，她也非常害怕感情快要消失的狀態，然苛責、否定自己，覺得自己不夠好，當時的她逼朋友每天開車帶她遊車河，然後她就坐在副駕上痛哭，「這時間是比要的，感謝朋友陪著我哭，哭完好像就更知道自己不想要什麼，更懂得愛自己」。吳念軒則說自己情傷時會選擇往外跑，藉由跟朋友打球、運動、騎車抒發心情。

台視、三立《戀愛是科學》新戲首映會主要演員群齊聚。（粘耿豪攝）

莫允雯去年與球星男友分手。（粘耿豪攝）

莫允雯情傷時的畫作，吳念軒感覺負能量好強。（摘自IG）

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