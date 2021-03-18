金曲台語歌后詹雅雯18日於臉書自爆罹患帕金森氏症，左腦已經中度痿縮引發外界高度關注，好友許常德得知病況後，送上「恭喜」兩字，認為生病的人最幸福，詹雅雯終於有時間好好休息。

詹雅雯兩個月以來身體不舒服，食慾不佳體重狂掉8公斤，到醫院檢查後診斷出罹患帕金森氏症，左腦中度痿縮，當下她的腦袋一片空白，覺得老天爺在開玩笑。其實早在2014年詹雅雯喉嚨就長瘤，2018年又被檢查出罕見疾病，無法自己分泌口水、意外昏倒，想不到身體再度亮紅燈，但詹雅雯樂觀的表示：「人生每個病痛都是有原因的，在提醒自己要愛自己的身體，應該把速度慢下來了。現在最重要的課題是學習聽醫師的話、學習不要恐懼和新的生活方式並珍惜現在擁有的。」

好友許常德知道詹雅雯的狀況後，回應知道她生病了好長一段時間，除了祈禱早日康復，不忘送上祝福：「我常常是她唯一可以訴苦的人，我給她的安慰就是對她說恭喜啦，生病的人最幸福了，總是可以休息並得到人心疼，相信她一定可以戰勝這一切。」

詹雅雯罹患帕金森氏症，好友許常德祝福對方：「恭喜」，認為有時間好好休息了。（圖／葛瑞特音樂提供）

詹雅雯今年推出全新台語專輯《幸福過敏》大受好評，想不到卻面臨健康的難關，認為這次的專輯名稱真的很符合現狀，現在的她為自己活，希望得到大家的祝福早日度過難關，不想特別計畫，相信老天自有安排。

(中時新聞網)