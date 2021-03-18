麥班達在回答提問時看起來相當專業。(黃及人攝)

還記得曾帶領桃園璞園拿下SBL第15季總冠軍的前總教練麥班達嗎？上季結束後突然宣告離職的麥班達，如今躍升志強國際發言人兼特助，18日更在上市前業績發表會上負責簡報，他不僅跳出所謂的「舒適圈」，也成功變成一名稱職的上市公司發言人。

「去年7月我獲得一個轉換跑道的好機會，陳董(志強國際董事長陳維家)擔任璞園領隊7、8年期間，跟我建立不錯的關係，才會叫我去他公司先當特助，更接下發言人角色，，因為他認為我符合形象，」麥班達說，「其實我還蠻緊張的。」

事實上，今天在上市前業績發表會現場，麥班達如同「花蝴蝶」一樣忙碌，除了手上拿著一大疊名片發放，還要幫忙簽名留念、跟媒體寒暄聊天，甚至重新展示他的中文能力，「沒辦法，面對財經線記者，我就必須重申一次我的中文很好。」

麥班達的新公司志強國際，是國際知名運動品牌的鞋類供應商。(黃及人攝)

「其實我以前不知道台灣鞋業在世界這麼強，」麥班達說，「所以自從進入公司，我就一直在學習，原本還要去越南、柬埔寨、葡萄牙等國家的自家工廠見習，卻因疫情告吹，害我只能困在辦公室內，卻要每天跟各個部門學習，真的很累！」

加上現在周末兩天，麥班達幾乎都要去PLG球賽現場擔任英文球評，幾乎都在台北、桃園、新竹、彰化等地跑來跑去，等同一周7天都沒休息，「我會答應去當球評，主要還是陳董鼓勵我去，因為這樣可以幫忙宣傳自己與公司的形象。」

麥班達坦承，擔任發言人兼特助的日子很累，卻也很有趣，「很多其他公司發言人都警告我，很多小股東都會打電話來罵發言人，我就把那些股東當作球迷，畢竟以前在PTT也很多人罵我，我早就習慣了！」看來他已經逐漸適應自己的新生活。

(中時 )