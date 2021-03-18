南韓26歲新生代女演員韓韶禧(한소희)，去年以韓劇《夫妻的世界》的呂多景一角打響名號後，人氣瞬間暴漲，個人IG也吸引超過269萬人追蹤。近日接下多個代言的她，在社群媒體上曬出多張側拍照展現好身材，吸引目光。

韓韶禧擁有甜美外表、清新氣質，自從在《夫妻的世界》中飾演「最美小三」後人氣瞬間暴漲，廣告、代言不間斷，不僅在去年7月公佈的「女星廣告代言排行榜」中擠下前輩宋慧喬及全智賢，成為各大品牌爭相合作的女星，日前還接下Netflix所推出的新戲《Undercover》，飾演帥氣女警躍升第一女主角，與朴喜洵、安普賢等實力派男星合作，備受粉絲們期待。

近日，韓韶禧接下髮品、服裝、美妝等品牌代言，並陸續為其拍攝形象照，在IG公開的側拍照中，只見她穿著一件粉色機能外套，搭配短褲，一派輕鬆的在海灘上俏皮奔跑，令網友看得直呼「女神太可愛了」、「韶禧就連奔跑也超美」、「我的公主」。

先前，韓韶禧也曾公開拍攝髮品及服飾廣告時的側拍畫面，穿著粉色吊帶深V的她，宛如仙女下凡般散發女神氣息，加上她甜美的笑容，電得粉絲直呼「太美了」；另外一套皮革馬甲洋裝造型也不遑多讓，修身的剪裁與低胸的設計，使她一挺胸，隱約秀出性感的肩頸曲線與豐滿好身材，同樣吸引超過50人萬讚。

(中時新聞網)