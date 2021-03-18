旱象嚴峻，苗栗縣部分山泉水面臨枯竭，獅潭鄉前鄉民代表會主席謝添壽指出，山區農場的大埤塘因水源頭乾枯、引水儲存量銳減，高山農作物缺水生長困難，減產超過一半。（巫靜婷攝）

旱象嚴峻，苗栗縣部分山泉水面臨枯竭，衝擊山區農友生計，獅潭鄉前鄉民代表會主席謝添壽，在獅潭永興村山區經營農場，他指出，農場仰賴山泉水灌溉，但近來許多水源頭都已乾涸，不僅茶葉生長、草莓育苗困難，高海拔的「印崗米」也減產超過一半，大嘆「活了一甲子不曾看過這種情況」。

謝添壽退休後在獅潭永興山區經營7公頃的綜合農場，最為人所知，他在海拔約600公尺栽種1.5公頃的台梗9號米，取自客語「稜線上」之意，命名「印崗米」，堪稱苗栗縣海拔最高的水稻，他指出1公頃稻田最好時能產約7800斤稻米，普通也有7000斤，但今年缺水，印崗米預計減產超過一半。

謝添壽的農場灌溉取自山泉水，以往他靠著高山6、7個水源頭，引水到農塘儲存、灌溉，滋養農場所有農作物綽綽有餘，但苗栗縣久旱不雨，近來他發現水源頭大半已乾枯，其餘源頭水量也大減，他預估農塘裡的儲水僅能勉強再撐2至3個月，決定吞下預訂秧苗的虧損，今年僅播種約5分地的水稻。

謝添壽表示，因為缺水，農場的茶葉生長困難，已經向政府申請補助，水稻的部分則改為2至3天灌溉1次，印崗米因為種植期間較長，1年1期收穫，撐完1期作，他就要把稻田改播種用水需求少的蘿蔔，「蘿蔔吸收空氣中的水分就能活」，是抗旱時期顧生計的權宜之計。

謝添壽說，農場的大埤塘概念類似離槽水庫，過去山泉水豐沛時，為了讓農塘保持水流，他在農塘下方設計開關，能夠將水中沉澱的雜質放流，維持水源乾淨，也不會有水滿溢出的情形，大埤塘可儲存約2700噸的水，加上其他儲水設備，農場儲水3000噸沒問題，但現在總儲水量只剩3成，山區水情也嚴峻。

(中時 )