資深媒體人呂文婉風格直率嗆辣，是許多談話性節目邀約對象，曾在節目爆料為了幫前夫籌錢還債，才決定和前夫結婚，靠收禮金方式補錢坑還債，不過日前上節目再度談及這段婚姻時，坦言一度認為會離婚，與星座有相當大的關係，直到經友人點醒才了解離婚理由只有一個，那就是「前夫早已經不愛她」。

呂文婉2010年和前夫離婚後，一人母兼父職扛起養家責任，日前上節目《新聞挖挖哇》再度提及過往婚姻，雖然已經事隔數十年，對前夫仍舊有些許怨言，她表示對方總愛計較芝麻蒜皮的小事，雖然會精打細算，卻只會節流不懂開源，此外都在空談一些華而不實的計畫，只會一直苛待家裡的人，一度認為與前夫的星座是金牛座有關，因此只要有人提到金牛座給人「會理財、顧家又愛另一半」的印象，她就會抓狂表示：「那不是我認識的人啊，你們瘋了嗎？」因為與前夫行徑相差甚遠。

呂文婉坦言離婚前就認清這輩子嫁錯人。（圖／Youtube）

不過後來發現前夫上升星座在「天秤座」後，認定對方是所謂「博愛的好好先生」，才無奈表示：「原來我真的不能罵所有的金牛座」，不過某日朋友直言：「他根本不在乎妳、他不愛妳，妳幹嘛要去管星座？」才讓呂文婉就此想通，不再繼續鑽牛角尖。

此外，呂文婉坦言離婚前就認清與前夫不適合，甚至認為這輩子嫁錯人，但礙於傳統女性的觀念，為了小孩也只能吞忍下去，至於曾被問及是否願意跟前夫復合？呂文婉表示復合是要她的命，強調根本不可能。

(中時新聞網)